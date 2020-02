पंजाबमध्ये धार्मिक मिरवणूकीत फटाक्यांचा स्फोट, दोघांचा मृत्यू

पंजाबमधील तरनतारन भागात नगर किर्तनाच्या वेळी फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यासाठी ट्रॅकभरून फटाके आणले होते. या ट्रकमधील फटाक्यांना आग लागून स्फोट झाला व त्या स्फोटामुळे 2 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत 11 जण जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.

Tarn Taran SSP Dhruv Dahiya: During nagar kirtan, firecrackers were being burnt using explosive material because of which tractor-trolley exploded accidentally. According to eyewitnesses,14-15 individuals died on spot&3 have been admitted to hospital in critical condition.#Punjab https://t.co/bIa6fsyQ0M pic.twitter.com/b11WYDEXKh

— ANI (@ANI) February 8, 2020