दिलजीत दोसांझला खलिस्तानी समर्थकांकडून धमक्या, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये “खलिस्तान जिंदाबाद” च्या घोषणा

पंजाबी सुपरस्टार आणि गायक दिलजीत दोसांझला खलिस्तानी समर्थकांकडून वारंवार धमक्या मिळत आहेत. खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूने अलिकडेच दिलेल्या धमकीनंतर ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथे दिलजीतच्या कॉन्सर्ट दरम्यान खलिस्तान समर्थक घोषणा देण्यात आल्या.
काही खलिस्तानी समर्थक दिलजीत दोसांझच्या पर्थ कॉन्सर्टमध्ये घुसले आणि त्यांनी खलिस्तान समर्थक घोषणा देण्यास सुरुवात केली. तथापि, दिलजीत दोसांझच्या चाहत्यांवर फारसा फरक पडला नाही आणि हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या संपन्न झाला. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेले नाही. खलिस्तानी समर्थकांनी आता न्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये दिलजीत दोसांझच्या पुढील कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याची धमकी दिली आहे.
याआधी खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूने दिलजीत दोसांझला थेट लक्ष्य करून त्याला खलिस्तानी प्रचार करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. दिलजीत दोसांझला सतत येणाऱ्या धमक्यांवरून परदेशात कार्यरत असलेले खलिस्तानी समर्थक भारतीय कलाकारांवर त्यांचा फुटीरतावादी अजेंडा वाढवण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे दिसून येते.