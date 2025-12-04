व्लादिमीर पुतिन यांचं हिंदुस्थानात आगमन, पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर केलं स्वागत

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्थान दौऱ्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं पालम विमानतळावर स्वागत केलं. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पुतिन यांचा हा पहिलाच हिंदुस्थान दौरा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्लादिमीर पुतिन यांच्या सन्मानात पंतप्रधान मोदी आज रात्री एका खाजगी मेजवानीचं आयोजन करणार आहे. पुतिन सुमारे ३० तास हिंदुस्थानात राहणार आहेत. त्यांच्या हिंदुस्थानात आगमनापूर्वी अनेक रशियन मंत्री दिल्लीत दाखल झाले आहेत. यामध्ये उपपंतप्रधान डेनिस मंटुरोव, संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगु आणि कृषी मंत्री दिमित्री पेट्रोव्ह यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, पुतिन यांच्या या दौऱ्यात हिंदुस्थान आणि रशियामध्ये अनेक महत्त्वाचे करार होऊ शकतात. ज्यामध्ये S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदीचा समावेश आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा शेवटचा हिंदुस्थान दौरा 6 डिसेंबर 2021 रोजी होता. म्हणजेच रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पुतिन पहिल्यांदाच हिंदुस्थानाला भेट देत आहेत.