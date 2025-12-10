हे भरत गोगावले कॅशबॉम्ब नंबर 2, कमिशनची कॅश तर नाही ना? शेकापच्या चित्रलेखा पाटील यांनी नोटांच्या बंडलांचा व्हिडिओ केला उघड

मिंधे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या ‘कॅशबॉम्ब’ प्रकरणानंतर आता आणखी एका मंत्री वादात सापडला आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या नोटांच्या बंडलांसोबतचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, हा व्हिडिओ शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी समोर आणला आहे. अधिवेशनाच्या काळात हा मुद्दा उफाळून आल्याने शिंदे गटाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
याआधी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी महेंद्र दळवी यांचा नोटांसह असलेला व्हिडिओ जाहीर करून मोठी चर्चा निर्माण केली होती. त्या प्रकरणाची धूळ अजूनही बसलेली नसतानाच आता गोगावले यांच्या व्हिडिओमुळे शिंदे गटावर नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, चित्रलेखा पाटील यांनी पुन्हा एकदा महेंद्र दळवी यांच्यावर थेट गंभीर आरोप करत केंद्र आणि राज्य सरकारने सीबीआय, ईडी आणि अँटी करप्शन ब्युरोकडून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली. “सर्वाधिक गुन्हे असलेले हे आमदार आहेत. गेल्यावेळी त्यांच्या पत्नीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मी ‘50 खोके’ म्हटले तर कॅशबॉम्बवाल्यांची बायको माझ्यावर धावून आली. आता त्यांच्या पतीचाच व्हिडिओ बाहेर आलाय,” अशी टीका पाटील यांनी केली.