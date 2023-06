पाकिस्तानच्या माजी सैन्यप्रमुखाला अफगाणी नागरिकाची शिवीगाळ, पत्नीसमोरच केला अपमान

पाकिस्तानचे माजी सैन्यप्रमुख कमर जावेद बाजवा हे सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आले आहेत. बाजवा यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्यात त्यांना एक अफगाणी नागरिक शिवीगाळ करताना दिसत आहे. या व्हिडीओत बाजवा यांच्या पत्नीही दिसत असून पत्नीसमोरच त्यांचा अपमान करण्यात आला आहे.

बाजवा हे पाकिस्तानचे माजी आर्मी चीफ जनरल आहेत. ते सध्या फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे आपल्या पत्नीसह सुट्ट्यांचा आनंद घेत आहेत. पण, येथे ते कोण आहेत, हे ओळखलेला एक अफगाणी नागरिक त्यांना भेटला.

त्याने बाजवा यांना अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या जिहादवरून झापायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानातील विविध समस्यांसाठी पाकिस्तान जबाबदार असून पाकिस्तानच्या मदतीनेच तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानावर ताबा मिळवला. बाजवा यांच्या कारकिर्दीतच पाकिस्तानी सैन्याने मानवाधिकारांचं सर्वाधिक उल्लंघन केलं, अशा शब्दांत त्यांने बाजवा यांना फटकारायला सुरुवात केली.

त्यावर बाजवा यांनी संयम राखून त्याला आपण आता पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख नसल्याचं सांगितलं. त्यावर तो अजूनच संतापला. त्याने बाजवा यांना अश्लाघ्य बोलायला आणि अर्वाच्य शिव्या द्यायला सुरुवात केली. हा सगळा प्रकार होत असताना बाजवा यांच्या पत्नी तिथेच होत्या. त्यांच्यासमोरच तो अफगाणी माणूस बाजवा यांना शिव्या देत राहिला. बाजवा यांनी पोलिसांना बोलवण्याचा इशारा देऊनही तो थांबला नाही. त्याने पत्नीसमोरच त्यांचा अपमान केला.

Extremely unfortunate and condemnable that our respected former COAS Gen r Qamar Bajwa was mistreated like this yesterday on the streets of Annecy, France. Pakistan should raise this issue diplomatically.

If one is on vacation with family, they should be left alone. pic.twitter.com/QYf0uXetgf

— Waqas (@worqas) June 5, 2023