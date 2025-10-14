कतार एअरवेजच्या दोहा-हाँगकाँग विमानात तांत्रिक बिघाड, अहमदाबादमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग

सामना ऑनलाईन
|

दोहाहून हाँगकाँगला जाणाऱ्या कतार एअरवेजच्या विमानात हवेतच तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. यामुळे विमानाचे अहमदाबाद येथील विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. कतार एअरवेजचे विमान QR816 ने मंगळवार दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास अहमदाबाद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. सर्व प्रवाशांना सुरक्षित उतरवण्यात आले आहे. विमानाची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे.

एअरलाइनच्या अधिकृत निवेदन जारी करत घटनेची पुष्टी केली आहे. कतार एअरवेजचे दोहाहून हाँगकाँगला जाणारे QR816 या विमानात उड्डाणानंतर काही वेळात तांत्रिक बिघाड झाला. तांत्रिक बिघाडामुळे विमानाचे अहमदाबाद येथे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सध्या तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स सुरक्षित असल्याचे एअरलाइनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. विमानाची सखोल केल्यानंतर उड्डाण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे कंपनीने सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मी तुमचं काम पाहिलं आहे, मला दुसरं काही बोलायचं नाही; ED बद्दल काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

Photo – पुना मर्चंट चेंबर दिवाळी फराळ, एक किलो लाडू 190 रुपये

बांगलादेशमध्ये कपडा कारखान्यात भीषण आग, ९ जणांचा मृत्यू

पुरलेली डेडबॉडी काढून मेकअप करतात! इंडोनेशियातील शेकडो वर्षांची परंपरा

जैसलमेरमध्ये धावत्या खासगी बसला भीषण आग, अनेक प्रवासी होरपळले

तुम्ही मला टार्गेट करा, पण त्या मुलाला एकटं सोडा…, हर्षित राणाला ट्रोल करणाऱ्यांना गौतम गंभीरने सुनावलं

मोठ्या आवाजात गाणी लावून डॉक्टर्स घालत होते धिंगाणा, पोलीस पोहोचल्यावर झाली अशी अवस्था

जर ओरडलीस तर बलात्कार करायला आणखी लोकांना बोलवू, बंगाल बलात्कार पीडितेना सांगितला भयंकर अनुभव

दापोली मंडणगडमध्ये वृक्ष तोडीचा हैदोस; वन विभागाच्या आशिर्वादानेच होतोय वन संपत्तीचा नाश