ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह, फेरफार होण्याची शक्यता; प्रशांत भूषण यांचा दावा

आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तयारीला सर्वच पक्ष लागले आहेत. त्यातच आता विरोधकांकडून ईव्हीएमबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणीही अनेक पक्षांनी केली आहे. त्यातच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ईव्हीएमबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ईव्हीएम पारदर्शी आणि अचूक असल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा अयोग्य असल्याचे सांगत त्यात फेरफार कशी होऊ शकते, याबाबत प्रशांत भूषण यांनी माहिती दिली आहे.

ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तसेच हे पारदर्शी आणि अचूक असल्याचा दावाही अयोग्य असल्याचे प्रशांत भूषण म्हणाले. याचे मुख्य कारण म्हणजे ईव्हीएममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मायक्रो-कंट्रोलरला `वन-टाइम प्रोग्रामेबल’ (ओटीपी) म्हणता येत नाही. त्यामध्ये तीन प्रकारच्या मेमरी आहेत. त्यामुळे डेटामध्ये फेरफार होऊ शकते, असे प्रशांत भूषण यांनी स्पष्ट केले आहे.

“The claim about EVMs being infallible is questionable. The prime reason is that the micro-controller used in the EVMs cannot be called `one-time programmable’ (OTP). They contain three kinds of memories which allegedly makes it open to manipulating data.” https://t.co/WyvWrsGIa3

