IND vs ENG Rajkot Test – अश्विनचं संघात पुनरागमन, बीसीसीआयनं दिली खुशखबर

राजकोटमध्ये हिंदुस्थानचा संघ मजबूत स्थितीत आहे. यशस्वी जैस्वालचे शतक आणि शुभमन गिलच्या नाबाद अर्धशतकीय खेळीमुळे हिंदुस्थानची आघाडी 360 पार पोहोचली आहे. हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याच्या तयारीत असलेल्या हिंदुस्थानच्या संघासाठी आणखी एक चांगली बातमी आली आहे. कुटुंबातील वैद्यकीय आणीबाणीमुळे सामना अर्ध्यावरच सोडून घरी गेलेला फिरकीपटू आर. अश्विन पुन्हा संघात परतत आहे. बीसीसीआयने ट्विट करत याची माहिती दिली.

राजकोट कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी आर. अश्विनने कसोटी क्रिकेटमधील 500 वा बळी घेतला. मात्र त्यानंतर तो तातडीने घरी परतला. त्याच्या आईची तब्येत बरी नसल्याची माहिती बीसीसीआयकडून देण्यात आली होती. त्यामुळे तो तिसऱ्या दिवशी मैदानात उतरू शकला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत जडेजा आणि कुलदीपने फिरकीची धुरा सांभाळत इंग्लंडला 319 धावांमध्ये बाद करत हिंदुस्थानला 126 धावांची आघाडी घेऊन दिली. मात्र आता अश्विन पुन्हा संघात परतत असल्याची माहिती बीसीसीआयने दिली.

🚨 UPDATE 🚨: R Ashwin set to rejoin #TeamIndia from Day 4 of the 3rd India-England Test.#INDvENG | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/rU4Bskzqig

— BCCI (@BCCI) February 18, 2024