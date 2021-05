आर. अश्विनच्या घरातील 10 सदस्य कोरोना पॉझिटिव्ह, 4 लहान मुलांचाही समावेश

टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू आणि इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रविचंद्रन अश्विन याच्या घरातील 10 सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. आर.अश्विनची पतंनी प्रिती नारायणन हिने शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.

एकाच आठवड्यात आमच्या घरातील 10 सदस्यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला. यात सहा प्रौंढाचा आणि चार लहान मुलांचा समावेश आहे. सर्वांवर वेगवेगळ्या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे. गेला आठवडा आमच्यासाठी एखाद्या वाईट स्वप्नासारखाच राहिला, असे ट्वीट प्रिती नारायणन हिने केले.

Take the vaccine. Give yourselves and your family the best chance to fight this.

— Wear a mask. Take your vaccine. (@prithinarayanan) April 30, 2021