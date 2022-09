घुसखोरी थांबवा, तुमच्या देशात परत जा; पोलंडमध्ये हिंदुस्थानींवर वर्णद्वेषी टीका

पोलंडची राजधानी वॉर्सा येथे एका हिंदुस्थानी व्यक्तीवर पोलंडचा नागरिक वर्णद्वेषी टीका करत असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. ही घटना कधी घडली हे कळू शकलेले नाही. परंतु ही व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक पोलंडचा नागरिक हिंदुस्थानी नागरिकाला घुसखोर आणि आक्रमण करणारा म्हणत असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर यूजर्सनी त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

वॉर्सा येथील अ‍ॅट्रिअम रेडुटा शॉपिंग सेंटरच्या बाहेर ही घटना घडली. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, पोलंडचा माणूस आधी हिंदुस्थानी माणसाला विचारतो की तू पोलंडमध्ये का आला आहेस? यावर तो हिंदुस्थानी तरुण काहीच उत्तर देत नाहीत. यावेळी तरुणाने त्याला विचारले की तुम्ही व्हिडिओ का बनवत आहात? मात्र तो पोलंडचा नागरिक गप्प बसत नाही आणि पुढे सतत वर्णद्वेषी टीका करतच राहतो.

Shameful display of racism directed towards an ethnic minority Indian in Poland 👇 pic.twitter.com/9kQBHBLWB8

— Wasiq Wasiq (@WasiqUK) September 2, 2022