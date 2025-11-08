आधी कर्जबाजारी व्हायचं, मग कर्जमाफी मागायची; शेतकऱ्यांची थट्टा उडवत राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे वादग्रस्त विधान

महाराष्ट्राला यंदा अतिवृष्टीचा फटका बसला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी चिंतेत असून कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, पीक विम्याचे पैसे वेळेवर मिळावेत, शेतमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात विदर्भासह महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत नागपूरमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांच्या या महाएल्गार आंदोलनाची व्याप्ती लक्षात घेत महायुती सरकारने नरमाईचे धोरण अंगिकारत जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. अशातच भाजप नेते, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची थट्टा करत वादग्रस्त विधान केले आहे.