लक्ष्मणरेषा ओलांडू नका! हिंदुस्थानचा चीनला खणखणीत इशारा

‘गेम चेंजर’ अशी ओळख असलेले शत्रूला धडकी भरवणारे ‘राफेल’ हवाई दलाच्या ताफ्यात आज औपचारिकरीत्या दाखल झाले आणि पूर्व लडाखच्या सीमेवर सैन्याची जमवाजमव करणाऱ्य़ा कुरापतखोर चीनला ‘लक्ष्मण रेषा ओलांडू नका’ असा खणखणीत इशाराच हिंदुस्थानने दिला. युद्ध झालेच तर चीनला सुद्धा त्याची जबर किंमत चुकवावी लागेल असेही हिंदुस्थानने बजावले आहे.



अंबाला एयर बेस येथे समारंभ, सर्वधर्म प्रार्थना

फ्रान्समधून आलेल्या पहिल्या तुकडीतील पाच राफेल लढाऊ विमानाचे अंबाला एयर बेसवर 29 जुलैला आगमन झाले होते. गुरूवारी समारंभपूर्वक राफेलचा समावेश करण्यात आला. यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपीन रावत, हवाई दलप्रमुख आर. के. भदौरिया, फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्री फ्लॉरेन्स पार्ली आदी उपस्तिथ होते. यावेळी राफेल विमानांची सर्वधर्म पूजा करण्यात आली. तसेच, वॉटर कॉनॉनने सॅल्यूट देण्यात आले. सुखोई, तेजस या फायटर विमानांच्या चित्तथरारक कसरती पार पडल्या.

Attended the Rafale Induction Ceremony along with French Defence Minister Ms @florence_parly in Ambala today. Her presence in the ceremony is a reflection strong India-France defence partnership. The induction of Rafale fighter jets in IAF is a big & momentous occasion for India. pic.twitter.com/ENwpXxXHAK

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 10, 2020