मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा, पंतप्रधानांचं जुनं ट्वीट दाखवत आप खासदाराची मागणी

मणिपूरच्या परिस्थितीवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी पंतप्रधानांच्या जुन्या ट्वीटचा संदर्भ देऊन मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे.

फेब्रुवारी 2017मध्ये एक ट्वीट केलं होतं. जे राज्यात शांतता प्रस्थापित करू शकत नाहीत, त्यांना मणिपूरच्या सत्तेत राहायचा काहीही अधिकार नाही, असं ट्वीट नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्यासोबत मोदी इन मणिपूर असा हॅशटॅगही दिला होता. त्याच ट्वीटचा फोटो चढ्ढा यांनी शेअर करून पंतप्रधानांना आरसा दाखवला आहे.

We demand removal of BJP government and imposition of president’s rule in Manipur, in line with what Hon’ble PM had demanded with respect to Manipur in Feb 2017. pic.twitter.com/X7fB0t60kV

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 21, 2023