लाडकी बहीण योजनेचे बोगस अर्ज स्विकारलेच कसे गेले? रोहित पवार यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरून घेणारी, अर्ज तपासणारी, अर्ज मंजूर करणारी अशा सर्वच यंत्रणा सरकारच्या होत्या, तरीदेखील बोगस अर्ज स्वीकारले गेलेच कसे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. तसेच यावरून लाडकी बहीण योजना महायुतीने फक्त राजकीय उद्देश ठेवूनच आणली होती, हेच यातून सिद्ध होते असेही रोहित पवार म्हणाले.

एक्सवर पोस्ट करून रोहित पवार म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरून घेणारी, अर्ज तपासणारी, अर्ज मंजूर करणारी अशा सर्वच यंत्रणा सरकारच्या होत्या, तरीदेखील बोगस अर्ज स्वीकारले गेलेच कसे? लाडक्या बहिणीचे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह जेष्ठ मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस अर्ज असल्याची आकडेवारी तर अतिशय धक्कादायक असून यावरून लाडकी बहीण योजना महायुतीने फक्त राजकीय उद्देश ठेवूनच आणली होती, हेच यातून सिद्ध होते.

तसेच गरज सरो वैद्य मरो याप्रमाणेच निवडणुकीपूर्वी लाडकी असलेली बहीण निवडणुका होताच या सरकारला परकी वाटायला लागली असून एक ना अनेक कारणं काढून या योजनेतून लाडक्या बहिणींची हकालपट्टी करण्याचे काम महायुती सरकारने चालवले आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थापायी अगोदर बहिणींना लाडकं म्हणायचं आणि स्वार्थ साधून झाला की त्यांनाच बोगस करायचं हा धंदा सरकारने तत्काळ बंद करावा आणि 1500 चे 2100 करण्याचे दिलेले आश्वासन अमलात आणावे अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये याच लाडक्या बहिणी या सरकारचा राजकीय पाणउतारा केल्याशिवाय राहणार नाहीत असेही रोहित पवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुम्हाला अभ्यासच करायचा असेल तर आमचा नाईलाज, सरकारला दोन दिवसांचा वेळ देतोय; मनोज जरांगे यांचा इशारा

समय रैना आणि रणवीर अलाहाबादिया माफी मागा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

हैदराबाद हत्याकांड – गर्भवती बायकोची गळा दाबून हत्या, शरीराचे तुकडे करून नदीत फेकले

मतचोरी होते, याला केंद्रीय मंत्र्यांनीच दुजोरा दिला आहे; संजय राऊत यांचा भाजपवर पलटवार

नगर विकास खात्यातील भ्रष्टाचार बाहेर, काढा, नगरविकास मंत्र्यांना बडकर्फ करा, आदर्श पायंडा पाडा; संजय राऊत यांची फडणवीसांसकडे मागणी

उरण-पनवेलमधील ठेकेदारांचे सरकारने 1200 कोटी थकवले, कंत्राटदार आंदोलनाच्या पवित्र्यात

नौदलाच्या स्पीड बोटीची प्रवासी लाँचला धडक, मोरा-भाऊचा धक्का सागरी मार्गावरील थरारक घटना; सुदैवाने 10 प्रवासी बालबाल बचावले

नवी मुंबई पालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना मिंधे, भाजपच्या मर्जीने; फायद्यासाठी अनेक एकसंघ भागांची फाळणी

उल्हासनगर पालिकेत नगररचना अधिकाऱ्यांच्या अदला-बदल्यांचा खेळ, तीन महिन्यांत पाच सहाय्यक संचालक अधिकारी