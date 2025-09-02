Rahul Deshpande Divorce – गायक राहुल देशपांडेंचा घटस्फोट, 17 वर्षांच्या संसारानंतर परस्पर संमतीने घेतला विभक्त होण्याचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे यांनी त्यांच्या पत्नी नेहा देशपांडे यांच्याशी १७ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर घटस्फोट घेण्याची घोषणा केली आहे. या जोडप्याने सोशल मीडियावर एका संयुक्त निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली असून, हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या घोषणेमुळे संगीत आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

राहुल आणि नेहा यांनी सोशल मीडियावर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की त्यांनी काही काळ विचारविनिमय आणि चर्चेनंतर वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनीही हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतल्याचे नमूद केले असून, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती चाहत्यांना आणि माध्यमांना केली आहे. त्यांनी आपल्या मुलीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले आहे. राहुल आणि नेहा यांना एक मुलगी आहे, जिचे नाव नमिता आहे.

दरम्यान, राहुल देशपांडे आणि नेहा यांचा विवाह २००८ मध्ये झाला होता. गेल्या १७ वर्षांमध्ये त्यांनी एकत्र अनेक सांगीतिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला होता. नेहा या स्वतः एक गायिका असून, त्यांनी राहुल यांच्यासोबत अनेक मैफलींमध्ये गायन केले आहे. त्यांच्या या जोडीला शास्त्रीय संगीताच्या चाहत्यांमध्ये विशेष स्थान आहे. मात्र, वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांनी आता वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

