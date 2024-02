‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ अर्ध्यावर सोडून राहुल गांधी वायनाडला रवाना, नक्की कारण काय?

काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ सुरू आहे. मणिपूरमधून सुरू झालेली ही यात्रा आता उत्तर प्रदेशमध्ये पोहोचली आहे. शनिवारी ही यात्रा वाराणसीहून भदोहीकडे मार्गस्थ होणार होती. मात्र ही यात्रा अर्ध्यावरच थांबवत राहुल गांधी आपला लोकसभा मतदारसंघ वायनाडकडे रवाना झाले. राहुल गांधी यांना अचानक वायनाडकडे धाव का घ्यावी लागली यावरून प्रश्न उपस्थित होत असताना याबाबत आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी राहुल गांधी यांच्या वायनाड दौऱ्याची माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट करून दिली आहे. “वायनाडमध्ये राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीची नितांत गरज आहे. ते शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता वाराणसीहून निघणार आहेत. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ रविवारी 18 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3 वाजता प्रयागराजमध्ये पुन्हा सुरू होईल”, अशी माहिती जयराम रमेश यांनी दिली.

राहुल गांधी यांच्या वायनाड या मतदारसंघामध्ये शुक्रवारी सकाळी जंगली हत्तीने केलेल्या हल्ल्यात एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला होता. कोझिकोड मेडिकल कॉलेजमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेली व्यक्ती वन विभागाचाच इको-टूरिझम गाईड होता. व्ही.पी. पॉल असे त्याचे नाव असून तो कुरुवा द्वीवर या पर्यटनस्थळी काम करत होता.

जंगली हत्तीने केलेल्या हल्ल्यामध्ये इको-टूरिझम गाईडचा मृत्यू झाल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष यूडीएफ आणि भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झाला आहे. गेल्या तीन आठवड्यात या भागात प्राण्यांच्या हल्ल्यात 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जंगली प्राण्यांकडून सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जिल्हा बंदची हाक दिली आहे. याच संदर्भात राहुल गांधी वायनाडमध्ये दाखल झाले असून त्यांनी व्ही.पी.पॉल याच्या कुटुंबियांची भेट घेत त्यांचे सांत्वन केले.

#WATCH | Kerala: Congress MP Rahul Gandhi reaches the residence of Forest Department watcher VP Paul, who was killed by a wild elephant in Wayanad. pic.twitter.com/iIJMWfA3sF

— ANI (@ANI) February 18, 2024