नितीश कुमार यांचा रिमोट कंट्रोल भाजपच्या होती, बिहारच्या सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बिहारच्या मुजफ्फरपूर येथे तेजस्वी यादव यांच्यासह निवडणूक सभेला संबोधित केले. राहुल गांधी म्हणाले की, बिहारमधील युवक निराश आहेत. मी जिथेही जातो तिथे बिहारचे युवक भेटतात. नितीश कुमार गेली 20 वर्षे सत्तेत आहेत, पण त्यांनी काहीच केले नाही. बिहारच्या युवकांना त्यांच्या राज्यात संधी मिळत नाही. बिहारमध्ये बिहारच्या लोकांचे भविष्य नाही. तेजस्वी यादव बिहारला पुढे नेऊ इच्छितात, पण नितीश कुमार यांचे रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हातात आहे. पंतप्रधान मोदी जातनिहाय जनगणनेवर काही बोललेच नाहीत, ते फक्त मतांसाठी काहीही करतील.
राहुल गांधी म्हणाले की नितीश कुमार स्वतःला अती मागास म्हणवतात. पण गेल्या 20 वर्षांत त्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी काय केले आहे? तुम्हाला असे राज्य हवे का जिथे तुम्हाला काहीच मिळणार नाही? आम्हाला असा बिहार नको आहे. आम्हाला असा बिहार हवा आहे जिथे चांगले आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध असेल.
राहुल गांधी म्हणाले की नितीशजींच्या चेहऱ्याचा वापर केला जात आहे. रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हातात आहे. अती मागास जनतेचा आवाज तिथे ऐकला जात नाही. तीन-चार लोक सगळे काही नियंत्रित करतात आणि भाजप त्याचे नियंत्रण करते. त्यांना सामाजिक न्यायाशी काही देणेघेणे नाही. मी लोकसभेत पंतप्रधानांसमोर स्पष्ट सांगितले की जातनिहाय जनगणना करा, पण त्यांनी एक शब्दही बोलले नाही. भाजप सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे आणि ते ते होऊ देणार नाहीत.
पंतप्रधान मोदी छठ पूजा करू शकतील म्हणून दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठी स्वच्छ पाण्याचा तलाव तयार करण्यात आला. यमुनेतील पाणी इतके घाण होते की कोणी प्यायले किंवा त्यात अंघोळ केली तर आजारी पडेल. पण मोदीजींना फक्त नाटक करायचे होते. म्हणून पाइपमधून स्वच्छ पाणी आणले गेले. टीव्हीवर तो पाइप दिसला आणि मोदीजींना आपला कार्यक्रमच रद्द केला. त्यांना यमुना किंवा छठ पूजेशी काही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त तुमचे मत हवे आहे. तुम्ही सांगाल की मतांसाठी स्टेजवर नाचा, तर ते नाचतील. मतांसाठी ते काहीही करतील.
राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा वोट चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की भाजपने महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये निवडणुका चोरी केल्या आहेत. ते बिहारमध्येही तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे लोक SIR च्या नावाखाली तेच करत आहेत. हे थांबवणे गरजेचे आहे. महागठबंधनच्या कार्यकर्त्यांनी बाहेर पडले पाहिजे. आम्ही असे सरकार बनवू ज्यात सगळे असतील, कुणाशीही भेदभाव होणार नाही.
राहुल गांधी म्हणाले, तुमच्या फोनच्या मागे काय लिहिले आहे? ‘मेड इन चायना’. मोदीजींनी नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करून लहान-मोठे सगळे व्यवसाय बरबाद केले. आता सर्वत्र ‘मेड इन चायना’ दिसते. पण आम्ही म्हणतो ‘मेड इन बिहार’ असावे. मोबाईल, शर्ट, पॅन्ट हे सर्व बिहारमध्ये तयार व्हावेत आणि बिहारच्या युवकांना त्या कारखान्यांमध्ये रोजगार मिळावा. आम्हाला असाच बिहार हवा आहे असेही राहुल गांधी म्हणाले.