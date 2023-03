Rahul Gandhi विरोधकांचे ‘ब्लॅक ड्रेस प्रोटेस्ट’, संसदेतही गदारोळ; अध्यक्षांसमोर पत्रकं, काळे कपडे भिरकावली

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस नेते रस्त्यावर उतरले असून देशभरात आंदोलन सुरू आहे. रविवारी राजघाटावर सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर आज काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी ‘ब्लॅक ड्रेस प्रोटेस्ट’ करत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे खासदार काळे कपडे घालून संसदेमध्ये आले. संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही खासदारांनी आंदोलन केले. संसदेच्या बाहेर महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये सोनिया गांधीही काळे कपडे घालून सहभागी झाल्या.

सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी यांच्या खासदारकीचा आणि अदानींचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे संसदेत गदारोळ झाला. या गदारोळादरम्यान खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर पत्रकं आणि काळे कपडे भिरकावले. यामुळे कामकाज 4 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुसरीकडे राज्यसभेतही हीच परिस्थिती राहिल्याने येथील कामकाजही 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेतील चेंबरमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये द्रमुक, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआय, आप आणि टीएमसीसह 17 पक्ष उपस्थित होते. टीएमसीचे खासदारही उपस्थित राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असतानाच लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जो पुढे येईल त्याचे स्वागत असल्याचे खरगे म्हणाले.

लोकशाहीसाठी काळा अध्याय असल्याचे खरगे यांनी म्हटले असून मोदींच्या जिवलग मित्राची काळी कृत्य उघड होत असल्याने सत्ताधारी पक्ष संसदेचे कामकाज ठप्प करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच काळे कपडे घालण्यामागील कारणही त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी लोकशाही संपवत आहेत. त्यांनी आधी स्वायत्त संस्था संपवल्या, नंतर निवडणूक जिंकलेल्या पक्षांना धमकावून सर्वत्र स्वत:चे सरकार स्थापन केले. जे झुकले नाही त्यांना झुकवण्यासाठी ईडी, सीबीआयचा वापर केला, असा हल्लाबोल खरगे यांनी केला.

Why are we here in black clothes? We want to show that PM Modi is ending democracy in the country. He first finished autonomous bodies, then they put up their own govt everywhere by threatening those who had won polls. Then they used ED, CBI to use bend those who didn’t bow:… pic.twitter.com/HCBr1yDhsy

— ANI (@ANI) March 27, 2023