अज्ञानापेक्षा अहंकार अधिक धोकादायक आहे; राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला पाहायला मिळत आहे. अशातच काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी देशाच्या पडत्या अर्थव्यवस्थेवरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विट करून एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. ज्यात कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या मृत्यू सोबत अर्थव्यवस्थाची स्थिती दर्शवलेली आहे. हे ट्विट करताना राहुल गांधी यांनी जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइन यांची एक ओळ ही पोस्ट केली आहे, ‘हे लॉकडाउन सिद्ध करते की, अज्ञानापेक्षा सर्वात धोकादायक एकमेव गोष्ट आहे, ती म्हणजे अहंकार’.

This lock down proves that:

“The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.”

Albert Einstein pic.twitter.com/XkykIxsYKI

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2020