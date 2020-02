स्मृती इराणींचा ‘तो’ फोटो ट्वीट करून राहुल गांधी म्हणाले, ‘भाजपला माझाही पाठिंबा’

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागताच गॅस सिलिंडरचे भाव वाढवण्यात आले. विना सबसिडीवाल्या गॅस सिलिंडरचे भाव वाढवल्याने काँग्रेसने भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा एक फोटो ट्वीट करून भाजपला आरसा दाखवला आहे.

राहुल गांधी यांचा स्मृती इराणी यांचा एक जुना फोटो ट्वीट केला आहे. या फोटोमध्ये स्मती इराणी भाजप कार्यकर्त्यांसोबत गॅस सिलिंडरचे भाव वाढल्याविरोधात जोरदार आंदोलन करताना दिसत आहे. केंद्रामध्ये युपीएचे सरकार असतानाचा हा फोटो आहे. युपीए सरकारने गॅस सिलिंडरचे भाव वाढवल्याने भाजपने आंदोलन केले होते. स्मृती इराणी भाजप कार्यकर्त्यांसोबत रस्त्यावर उतरल्या होत्या

स्मृती इराणी यांचा या आंदोलनातील फोटो राहुल गांधी ट्वीट केला आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरचे भाव 150 रुपयांनी वाढवल्याने सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांना माझा पाठिंबा आहे, असे कॅप्शन या फोटोला दिले आहे. तसेच भाववाढीचा हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली आहे.

I agree with these members of the BJP as they protest the astronomical 150 Rs price hike in LPG cylinders. #RollBackHike pic.twitter.com/YiwpjPdTNX

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 13, 2020