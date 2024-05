नरेंद्र मोदी वरून टपकले! ‘जन्म बायोलॉजिकल नाही’ विधानाचा राहुल गांधी यांनी पुन्हा घेतला समाचार

लोकसभेसाठी मतदान करण्याचा शेवटचा टप्पा जवळ आला आहे. यानिमित्तानं उत्तर प्रदेशात सर्वच पक्षांच्या दणदणीत सभा सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथे प्रचार सभेत बोलताना काँग्रेस राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या ‘माझा जन्म बायोलॉजिकल नाही’ या विधानाचा पुन्हा एकदा समाचार घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुलाखतींवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. नरेंद्र मोदींनी आपला जन्म बायोलॉजिकल नसून परमात्म्यानं पृथ्वीवर पाठवल्याचं विधान केलं होतं. त्याविधानाचा राहुल गांधी यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, बंधू भगिनींनो नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मुलाखतीत आपला जन्म बायोलॉजिकल नाही, तर परमात्म्यानं आपल्याला पाठवलं आहे असं विधान केलं आहे. म्हणजे ते इतरांसारखे आईवडिलांच्या उदरातून जन्मले नाहीत तर आकाशातून टपकले आहे. त्यांना ‘त्यांच्या परमात्म्यानं’ शेतकरी, मजुर, श्रमिक यांच्या मदतीसाठी नाही तर अंबानी आणि अदानींना मदत करण्यासाठी पाठवलं आहे. पण खरंच ‘परमात्मा’ने त्यांना पाठवलं असतं तर त्याने मोदींना सांगितलं असतं की गरीब, मजुर, श्रमिकांची मदत कर. मात्र मोदींना ‘त्यांच्या परमात्मा’ने पाठवलं आहे जो त्यांना अदानी अंबानींना मदत करण्यास सांगतो. हिंदुस्थानची सगळी विमानतळं, रेल्वे, पावर प्लांट अदानी अंबानींना दे, असं त्यांच्या परमात्मा सांगतो, असा कसा त्यांचा परमात्मा आहे? असा वार राहुल गांधी यांनी केला आहे.

Deoria, Uttar Pradesh | Congress leader Rahul Gandhi speaks on PM Modi’s ‘Parmatma’ statement, he says, “…Everyone else is biological but Narendra Modi ji is not biological. He has been sent by his ‘parmatma’ to help Ambani & Adani but ‘parmatma’ has not sent him to help the… pic.twitter.com/JdAiNDzglg

