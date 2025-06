महाराष्ट्रात ‘निवडणूक चोरी’चा मामला; बोगस मतदान ते पुरावे लपवणे, राहुल गांधींनी 5 स्टेपमध्ये केलं षडयंत्र उघड

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये मोठा झोल झाल्याचा आरोप लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक ही निवडणुकीच्या चोरीच्या उत्तम उदाहरण असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखातून 5 मुद्दे मांडत निवडणूक चोरीचे षडयंत्र आकडेवारीसह उघड केले आहे.

निवडणूक आयुक्तांची एकतर्फी निवड, मतदार याद्यांमध्ये बोगस मतदार घुसवणे, बनावट मतदान घडवून आणणे, टार्गेट बुथ रिगिंग आणि पुरावे लपवणे अशा मुद्द्यांचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मॅच फिक्सिंग झाल्याचा आरोप केला. तसेच मतदानानंतर अचानक 7.83 टक्के मतदान वाढणे ही इतिहासातील अभूतपूर्व घटना असल्याचेही त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लोकशाहीच्या पायमल्लीची ‘ब्लू प्रिंट’ आहे आणि अशी फिक्स झालेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष असल्याचेही ते म्हणाले.

How to steal an election?

Maharashtra assembly elections in 2024 were a blueprint for rigging democracy.

My article shows how this happened, step by step:

Step 1: Rig the panel for appointing the Election Commission

Step 2: Add fake voters to the roll

Step 3: Inflate voter… pic.twitter.com/ntCwtPVXTu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2025