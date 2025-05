Operation Sindoor – आम्हाला सैन्यदलांचा अभिमान, ऑपरेशन सिंदूरवर राहुल गांधीसह इतर नेत्यांनी पहिली प्रतिक्रिया

हिंदुस्थानी सैन्याने पाकिस्तान वर ऑपरेशन सिंदूर राबवून दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट केले आहे. आम्हाला सैन्यदलांचा अभिमान आहे अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिली आहे. तसेच भारतीय सैन्याच्या या शौर्यपूर्ण कामगिरीचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे.

राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, आम्हाला सैन्यदलावर अभिमान आहे, जय हिंद.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी हिंदुस्थानी सैन्याची पोस्ट शेअर करत जय हिंद म्हटले आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले की, हिंदुस्थानने पाकिस्तान आणि पाक व्याप्त कश्मीरमधील सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात कठोर धोरण राबवले आहे. आम्हाल आमच्या सैन्याचा अभिमान आहे. सैन्याने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त कश्मीरमधील दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. आम्ही त्यांच्या या शौर्याचे कौतुक करतो. पहलगाममध्ये पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून काँग्रेसने सरकारला आणि सैन्याला दहशतवाद संपवण्यासाठी ठाम पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रीय एकता आणि ऐक्य ही काळाची गरज आहे. काँग्रेस आपल्या देशाच्या सशस्त्र दलांसोबत खंबीरपणे उभे आहे. आमच्या नेत्यांनी भूतकाळात मार्ग दाखवले आहे आणि राष्ट्रीय हित हे आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे.

India has an unflinching National Policy against all forms of terrorism emanating from Pakistan and PoK.

We are extremely proud of our Indian Armed Forces who have stuck terror camps in Pakistan and PoK. We applaud their resolute resolve and courage.

Since the day of the…

