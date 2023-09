केंद्र सरकार देशाचं वास्तव लपवत आहे, जी-20 परिषदेवरून राहुल गांधी यांची टीका

दिल्लीत होणाऱ्या जी-20 परिषदेवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांपासून देशाचं वास्तव चित्र लपवून ठेवण्याचं काम केंद्र सरकार करत असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

ट्विटरवरील आपल्या अधिकृत हँडलवरून त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, देशाचं सरकार देशातील गरिबी आणि जनावरं यांना लपवून ठेवत आहे. देशाचं वास्तव पाहुण्यांपासून लपवून ठेवण्याची गरज नाही, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत.

GOI is hiding our poor people and animals.

There is no need to hide India’s reality from our guests.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 9, 2023