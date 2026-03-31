एपस्टीन फाईल्स आणि अदानी प्रकरणाच्या दबावावामुळे हिंदुस्थान-अमेरिका करार, राहुल गांधी यांची टीका

सामना ऑनलाईन
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यांनी केरळमधील भाषणात पंतप्रधान पंतप्रधान मोदी यांच्यावर जोरदार टीका करत हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी दरवर्षी 9 लाख कोटींच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसेल. हिंदुस्थान-अमेरिका करार देशाच्या हिताचा नसून तो दबावाखाली करण्यात आला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी दोन कारणे पुढे केली.

पहिले कारण म्हणजे तथाकथित “एपस्टीन फाईल्स”. या फाईल्सच्या माध्यमातून अमेरिकेकडून पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

दुसरे कारण म्हणजे अदानी ग्रुप. “ही सामान्य कंपनी नाही. तिची झपाट्याने झालेली वाढ भाजपाशी असलेल्या जवळच्या संबंधांचे द्योतक आहे. अमेरिकेत अदानी समूहाविरोधात गुन्हेगारी प्रकरण आहे, ज्यामुळे पंतप्रधान आणि भाजपवर दबाव आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधानांवर उघडपणे टीका करू शकतात,” असे ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी पुढे दावा केला की, या तथाकथित हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारामुळे पंतप्रधानांनी देशाचे भविष्य गहाण ठेवले आहे.

या करारामुळे भारताचे कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्यात आले असून, लहान भारतीय शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक अमेरिकन शेतीशी स्पर्धा करावी लागेल. यामुळे रबर, मका आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

तसेच या करारामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षितताही कमकुवत झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हिंदुस्थानला रशिया, इराण आणि इराकसारख्या देशांकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेची परवानगी घ्यावी लागेल, असा दावा त्यांनी केला. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत असताना याचे परिणाम लवकरच जाणवतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…तर 200 टक्के दंड भरावा लागेल; अद्ययावत आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची संधी

IPL 2026 – मुंबई विरुद्ध कोलकाता लढतीनंतर BCCIच्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा गूढ मृत्यू, मरीन ड्राईव्हच्या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये सापडला मृतदेह

सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून डिस्चार्ज

मुंबईतील सायन रुग्णालयात आग; एसीमध्ये स्फोट झाल्याने उडाला भडका, रुग्णांसह नातेवाईकांमध्ये घबराट

शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांना हायकोर्टाचा दणका; चुकीच्या प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी खटला चालणार, आमदारकी धोक्यात

Assembly election 2026 – तामिळनाडूत मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीची झाडाझडती, निवडणूक भरारी पथकाकडून कसून तपासणी

इराण-इस्रायल संघर्षाचा जळगावच्या शेतकऱ्यांना फटका, केळीचे दर कोसळले

Israel-Iran War – अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान; ट्रम्प युद्धातून अंग काढून घेण्याच्या तयारीत

खरातचे धागेदोरे बड्या नेत्यांपर्यंत; त्याला संपवायचं, तर व्ही.के. सिंहला वाचवायचं अशी चर्चा! रोहित पवारांची खळबळजनक पोस्ट