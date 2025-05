एस. जयशंकर यांचं मौन निंदनीय, हिंदुस्थानने किती विमाने गमावली? राहुल गांधींचा पुन्हा केंद्र सरकारला सवाल

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर एस. जयशंकर यांचं मौन निंदनीय, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. तसेच ऑपरेश सिंदूरमध्ये हिंदुस्थानने किती विमाने गमावलीत, हा सवाल राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा X वर एक पोस्ट करत विचारला आहे.

आपल्या क्स पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, “परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर एस. जयशंकर यांचं मौन निंदनीय. पाकला अधीच अलर्ट केल्यामुळे आपण किती हिंदुस्थानी विमानं गमावली, हे मी पुन्हा विचारतो. ही चूक नव्हती. हा गुन्हा होता आणि सत्य देशाला कळायला हवं.” दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरच्या लपवाछपवीमुळे मोदी सरकारच्या अडचणींत वाढ होत असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे केंद्र सरकारची दमछाक उडण्याची शक्यता आहे.

EAM Jaishankar’s silence isn’t just telling — it’s damning.

So I’ll ask again: How many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew?

This wasn’t a lapse. It was a crime. And the nation deserves the truth. https://t.co/izn4LmBGJZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 19, 2025