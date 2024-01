आसाममध्ये राहुल गांधींना मंदिर प्रवेशापासून रोखलं, ‘वरून’ आदेश आल्याचा आरोप; काँग्रेसचं ठिय्या आंदोलन

अयोध्येतील राम मंदिराचे लोकार्पण आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यामुळे देशभरात आनंदाचे वातावरण आहे. अवघा देश राममय झाला आहे. देशभरातील मंदिरामध्ये यानिमित्ताने खास कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशभरात उत्साह असताना आसाममध्ये मात्र काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी मंदिर प्रवेशापासून रोखल्याचे समोर आले आहे.

राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आसाममध्ये आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या यात्रेमध्ये गोंधळ सुरू आहे. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आणि काँग्रेस नेत्यांच्या गाडीवर हल्लाही झाला होता. हा हल्ला भाजपच्या गुंडांनी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. आता राहुल गांधी यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नागाव जिल्ह्यात हा प्रकार घडला आहे. यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

नागाव जिल्ह्यातील बताद्रवा येथे वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव यांचे जन्मस्थळ असून येथील मंदिरामध्ये आज राहुल गांधी दर्शन घेणार होते. यासाठी त्यांना परवानगीही देण्यात आली होती. मात्र आता त्यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यात आले आहे. आधी मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली होती, मात्र आता रोखण्यात आल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.

#WATCH | Assam | On his visit to Batadrava Than, Congress MP Rahul Gandhi says “We want to visit the temple (Batadrava Than). What crime have I committed that I cannot visit the temple?…” pic.twitter.com/1Y3cKs8Xn5

— ANI (@ANI) January 22, 2024