खासदारपद पुन्हा बहाल झाल्यानंतर राहुल गांधी पहिल्यांदाच वायनाडला भेट देणार

काँग्रेस नेते राहुल गांधी 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी त्यांचा आधीचा मतदारसंघ म्हणजेच वायनाडच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असतील. खासदारपद पुन्हा बहाल झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच दौरा असणार आहे. त्यामुळे याकडे सगळ्यांचं लक्षं लागलं आहे.

राहुल गांधी यांच्या ‘मोदी आडनाव’ विधानावरून 2019 च्या मानहानीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर काही दिवसांनी राहुल गांधींचे संसदीय सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले.

लोकसभा सचिवालयाकडून एक अधिसूचना काढण्यात आली की राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्रता रद्द करण्यात आली आहे.

On 12-13 August, Sh. @RahulGandhi ji will be in his constituency Wayanad!

The people of Wayanad are elated that democracy has won, their voice has returned to Parliament!

Rahul ji is not just an MP but a member of their family!

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 8, 2023