अनेक हुकूमशहांची नावं ‘M’ पासूनच का सुरू होतात? राहुल गांधीचे ट्वीट

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा नवीन ट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव न घेता इशाऱ्या इशाऱ्यात टिका केल्याचे बोलले जात आहे. या ट्वीटवरून मोदी समर्थक आणि राहुल गांधी समर्थकही एकमेकांना भिडले आहेत.

राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर एक लिस्ट जाहीर केली आहे आणि लिहिले आहे की कित्येक हुकूमशहांचे नाव ‘M’ पासून कसे काय सुरू होते. या दरम्यान, राहुल गांधी यांच्याकडून जगभरातील हुकूमशहांची नाव असलेली यादी जाहीर केली आहे.

Why do so many dictators have names that begin with M ?

Marcos

Mussolini

Milošević

Mubarak

Mobutu

Musharraf

Micombero

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2021