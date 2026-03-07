महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, विद्यार्थिनींना १००० रुपये, केरळममध्ये काँग्रेसच्या सहा मोठ्या ‘गॅरंटी’

केरळम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोठी आघाडी घेतली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सहा मोठ्या ‘गॅरंटी’ (Guarantees) जाहीर केल्या आहेत. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मिळालेल्या यशानंतर आता केरळममध्येही ‘गॅरंटी कार्ड’च्या जोरावर सत्ता मिळवण्याचा विश्वास काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) सत्तेत आल्यास या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

सहा ‘गॅरंटी’

१. राज्यातील सर्व महिलांना सरकारी बसेसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या प्रवासाचा खर्च वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार आहे.
२. प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्य विमा कवच दिले जाईल. गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी सर्वसामान्यांना आर्थिक अडचण येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
३. गरीब कुटुंबांच्या खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम थेट जमा केली जाईल. ‘न्याय’ योजनेच्या माध्यमातून गरिबी निर्मूलनावर भर दिला जाणार आहे.
४. प्रत्येक घराला ठराविक युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे वीज बिल वाचण्यास मदत होईल.
५. शेतकरी आणि तरुणांसाठी सवलती: कृषी कर्जमाफी आणि बेरोजगार तरुणांना दरमहा भत्ता देण्याची तरतूद या गॅरंटीमध्ये करण्यात आली आहे.
६. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना दरमहा १,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, जेणेकरून त्यांच्या अभ्यासात कोणताही आर्थिक अडथळा येणार नाही.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात कर्नाटक मॉडेलचा उल्लेख केला. कर्नाटकात काँग्रेसने दिलेल्या सहा आश्वासनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही जे बोलतो, ते करून दाखवतो,” असे म्हणत त्यांनी केरळममधील जनतेला यूडीएफच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले.

