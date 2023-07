इर्शाळवाडी दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 26 वर पोहोचली, अजूनही 80-90 लोकं अडकल्याची भीती

खालापूर तालुत्यातील इर्शाळवाडी गावातील घरांवर बुधवारी रात्री दरड कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी तिसऱ्या दिवशी एनडीआरएफ आणि बचाव पथकाने तीन मृतदेह ढिगाऱ्यातून बाहेर काढले. यातील एक पुरुषाचा, तर दोन महिलांचे आहेत. अजूनही 80 ते 90 जण बेपत्ता असल्याची माहिती मिळत असून घटनास्थळी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र पावसाचा जोर वाढत असल्याने बचावकार्यात अडथळा निर्माण होत आहे.

शनिवारी इर्शाळवाडी येथील घटनास्थळावरून एनडीआरएफने तीन मृतदेह बाहेर काढले. यातील एक पुरुषाचा, तर दोन मृतदेह महिलांचे आहेत. त्यामुळे मृतांचा आकडा 26 वर पोहोचला आहे. यातील 25 जण इर्शाळवाडीचे नागरीक आहेत, तर एक अग्निशमन दलाचा जवान आहे. बचावकार्य करताना त्याचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती रायगड पोलिसांनी दिली आहे.

#UPDATE | Raigad Irshalgad landslide |Three more bodies have been recovered by NDRF. One male and two female bodies were recovered. Death toll rises to 26. (25 locals and 1 firefighter): Raigad Police officials

