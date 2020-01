ओडिशात लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसला अपघात, 40 हून अधिक प्रवासी जखमी

ओडिशामधील कटकमध्ये एका एक्सप्रेस गाडीला अपघात झाला आहे. यात 40 हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. सकाळी सात वाजता हा अपघात घडला असून त्यात 6 जखमींची प्रकृती गंभीर आहे.

Odisha: Seven coaches derailed and several people injured after Lokmanya Tilak Express hits a guard van of a goods train near Salagaon at about 7 am today. pic.twitter.com/5w6xRXOzF7

— ANI (@ANI) January 16, 2020