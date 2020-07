बस बंद; रेल्वेत प्रवेश नाही, संतप्त जमावाचा नालासोपाऱ्यात रेलरोको

View this post on Instagram

नालासोपारा येथे संतप्त प्रवाशांनी आंदोलन करत काही काळ लोकल सेवा रोखून धरली. पोलिसांनी आंदोलकांना बाजूला करत रेल्वे सेवा सुरळीत केली आहे.