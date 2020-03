कोरोनानंतर आणखी एक संकट, गेल्या 24 तासांमध्ये 28 जणांचा मृत्यू

कोरोना व्हायरसने जगभरात पाय पसरल्यानंतर हिंदुस्थानमध्येही शिरकाव केला आहे. आतापर्यंत या व्हायरसच्या कचाट्यात 84 लोक आले असून यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोनाचा प्रकोप सुरू असताना उत्तर हिंदुस्थानवर आणखी एक संकट कोसळले आहे. उत्तर हिंदुस्थानमध्ये अवकाळी पावसाचे थैमान सुरू असून वादळई पाऊस, गारपीट आणि वीज पडून गेल्या 24 तासांमध्ये 28 जणांचा बळी गेला आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

शुक्रवारपासून उत्तर हिंदुस्थानमधील वातावरणात बदल झाला. वादळी वारे, गारांचा पाऊस आणि वीजांच्या कडकडाटामुळे सामान्य नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. दिल्लीमध्येही शनिवारी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला आणि गाराही पडल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणीही साठले. उत्तर प्रदेशमध्ये देखील पावसाने कहर केला असून आतापर्यंत 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

UP Government: 28 people have lost their lives in last 24 hours due to lightening strike in various parts of the state. Chief Minister Yogi Adityanath has announced a compensation of Rs 4 lakhs each to the family of deceased.

— ANI UP (@ANINewsUP) March 13, 2020