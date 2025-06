Rain Update – पुढील पाच दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार; मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडला ऑरेंज आणि रेड अलर्ट जारी

मुंबईसह राज्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. मुसळधार पावसामुळे पूर, पाणी तुंबण्याच्या घटना घडत आहेत. पावसाचा जोर पुढील पाच दिवस कायम राहणार आहे. हवामान खात्याने पुढील पाच दिवस मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघर भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर रायगड आणि पुणे भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

Advance of Southwest Monsoon:

Southwest monsoon has further advanced into remaining parts of central Arabian Sea; some parts of north Arabian Sea and Gujarat; remaining parts of Konkan, Madhya Maharashtra and Telangana; some parts of Madhya Pradesh; some more parts of Vidarbha,… pic.twitter.com/FhCWZPYQ61

