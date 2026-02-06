टोल परत करा! वाहतूक कोंडीवरून राज ठाकरे संतापले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर गॅस टँकर उलटल्यामुळे तब्बल 32 तास वाहतूक ठप्प झाली होती. त्या घटनेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यावरून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. दोन शहरांतील वाहतूक 32 तास ठप्प होते आणि सरकार त्याकडे स्वस्थपणे बघते, हा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे, अशी टीका करतानाच, प्रवाशांचा टोल परत करा, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. ‘मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास 32 तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का?’ असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून साकारलेल्या मुंबई-पुणे महामार्गाला 24 वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ओळखलंत का? हे तर अमित शहा!

शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक जन्मशताब्दी वर्षातच पूर्ण करा! उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आढावा

स्वयंघोषित विश्वगुरूचे कौतुक मी कधी केले नाही! मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यक्रमातून डावलल्याने नसिरुद्दीन शहा संतापले!

सत्याला घाबरून असत्याचा आधार; त्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले! राहुल गांधी यांचा मोदींना टोला

पुणे एक्स्प्रेस वेची 32 तासांनंतर सुटका

सीएसएमटी ते गोरेगाव हार्बर तीन महिने बंद राहणार

पुण्यानंतर नाशिक बोंबलले, ठाण्यातील दोन अपघातांमुळे मुंबई-नाशिक हायवे दीड तास ठप्प

थकीत बिलांसाठी अधिकाऱ्यांना हवी ‘चिरीमिरी’!

भराडीदेवीचा उदो उदो! सोमवारपासून आंगणेवाडीची जत्रा