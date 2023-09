चंद्रमुखी- 2 चे रजनीकांत यांच्याकडून भरभरून कौतुक, कंगनाचे नावही घेणे टाळले

अभिनेत्री कंगना राणावत हिचा चंद्रमुखी हा चित्रपट नुकताच रिलीज झाला आहे. दक्षिणेत सध्या या चित्रपटाची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. प्रसिद्ध अभिनेते रजनीकांत यांनी देखील या चित्रपटाचे कौतुक केले असून त्यांनी या चित्रपटातील अभिनेता राघव लॉरेंस याला पत्र लिहले आहे. मात्र त्या पत्रात त्यांनी चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री असलेल्या कंगनाचा उल्लेख करणं टाळलं आहे. यावरून रजनीकांत कंगणाला टाळत आहेत अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.

This has made my day, a surprise love note ✍🏻 🕴🏻 from my Brother, my Guru, my Thalaivar Superstar @rajinikanth ❤️ What more praise would we need for #Chandramukhi2 – your encouragement means the world to us. 🙏🏻 Thank you Thalaiva! 🤝🏻

Guruve Saranam 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#PVasu @KanganaTeam… pic.twitter.com/X1AAOzew0C

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) September 29, 2023