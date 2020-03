भीषण अपघातात 11 जणांसह नवदाम्पत्याचा जागीच मृत्यू, 16 दिवसांपूर्वी झाले होते लग्न

ट्रक ट्रॉली आणि बोलोरोच्या भीषण अपघातामध्ये एका 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शनिवारी सकाळच्या सुमारास हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये 3 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृतांमध्ये नवदाम्पत्याचाही समावेश असून 16 दिवसांपूर्वीच (27 फेब्रुवारी) त्यांचा विवाह झाला होता. राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यात हा अपघात झाला.

नवदाम्पत्य आपल्या कुटुंबासह बालोतरा येथून रामदेवराच्या दर्शनासाठी जात होते. शेरगड भागात वेगवान बोलेरो आणि ट्रक ट्रॉलीची भीषण धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की बोलेरो गाडी ट्रॉलीखाली अक्षरश: चिरडगी गेली आणि तिचा चेंदामेंदा झाला. या अपघातामध्ये 11 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये 4 पुरूष, 6 महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. अपघातात 3 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना जोधपूरच्या सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

शनिवारी सकाळी झालेल्या या अपघातात 27 फेब्रुवारीला लग्न झालेल्या विक्रम आणि सिता या नवदाम्पत्याचा मृत्यू झाला. तसेच दोन दाम्पत्य आणि त्यांच्या मुलांचाही यात मृत्यू झाला. किशोर माली, त्यांची पत्नी डिंपल माली, मुलगी प्रदीप माली आणि मुलगी राशू माली यांच्यासह कैलाश माली, त्यांची मुलगी व प्रियंका सोलंकी, विमला माली आणि जगदीश माली यांचा या अपघातात मृत्यू झाला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी 9 वाजता मेगाहायवेवरील सोइंतरा येथे गंवारिया हॉटेलजवळ हा अपघात झाला. अपघातानंतर पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने ट्रॉली हटवली. यानंतर बोलेरोमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ट्वीट करून दु:ख व्यक्त केले. तसेच जखमींना तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

Deeply saddened to learn about tragic accident on Balotra-Phalodi Mega Highway in Shergarh area,#Jodhpur in which 11 people have lost lives. My heartfelt condolences to those who lost their loved ones,may god give them strength to bear this loss. I wish speedy recovery to injured

