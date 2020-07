‘भाजपात प्रवेश करणार नाही, गेहलोत यांच्याकडे बहुमत नाही’ – सचिन पायलट

राजस्थानमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी बंड पुकारले आहे. अशातच सचिन पायलट भाजपमध्ये प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरु असताना यासंबंधित एक नवीन माहिती अमोर आली आहे. सचिन पायलट हे भाजपात प्रवेश करणार नसल्याचे वृत्त ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. तसेच पायलट यांनी गेहलोत यांनी केलेला बहुमताचा दावा फेटाळून लावला आहे.

सचिन पायलट म्हणाले आहेत की, ‘अशोक गहलोत सरकारकडे त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार बहुमत नाही.’ पायलट पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्र्यांची बाग ही बहुमत सिद्ध करण्याची जागा नाही, असे निर्णय विधानसभेत निश्चित केले जातात. दाव्यानुसार त्यांच्याकडे बहुमत असल्यास त्यांनी आमदारांची पूर्ण संख्या का जाहीर केली गेली नाही,’ असा सवाल सचिन पायलट यांनी उपस्थित केला आहे.

Ashok Gehlot govt doesn’t have numbers they claim. CM’s back garden isn’t the place to prove majority, it’s done in Assembly. If they have numbers as claimed then why not do a head count, take them to Guv instead of moving them to hotel?: Sources close to Sachin Pilot (file pic) pic.twitter.com/lDoUM8zsOH

— ANI (@ANI) July 13, 2020