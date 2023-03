सोनिया गांधी यांचा व्हिडीओ मॉर्फ करणाऱ्याला अटक, ट्विटरने दिला होता इशारा तरीही…

कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा चेहरा मॉर्फ करुन व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल केल्याप्रकरणी राजस्थानच्या पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. बीपिन कुमारसिंह शांडिल्य असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी कॉंग्रेस कार्यकर्त्याने पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती.

सोनिया गांधी यांचा मॉर्फ व्हिडीओ बीपिन कुमारसिंह शांडिल्य याने ट्विटरवर शेअर केला होता. त्याची दखल ट्विटरनेही घेत आरोपीला तो व्हिडीओ हटविण्यास सांगितले होते. तरीही त्याने त्याकडे कानाडोळा केला. मात्र त्यानंतर ट्विटरनेच ते व्हिडीओ ट्विट ब्लॉक केले. तोपर्यंत हा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता.

काँग्रेस कार्यकर्त्या लता शर्मा यांनी पोलिसात तक्रार केल्यानंतर आरोपी विरोधात आयटी अॅक्ट आणि आयपीसी कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला 14 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस अधिक्षक अमित कुमार यांनी दिली.

Rajasthan | A person identified as Bipin Kumar Singh Shandilya was arrested for posting a morphed and edited video of Congress leader Sonia Gandhi on Twitter. He was produced before the court and the court sent him to remand till March 14: Amit Kumar, SP Pratapgarh (11.03) pic.twitter.com/TMMq4EwVWo

