हवेल्यांचे कारागीर!

>> द्वारकानाथ संझगिरी

राजस्थानी गवंड्यांना हिंदुस्थानात प्रचंड मान आहे. इंजिनीयर म्हणून काम करताना प्लास्टर किंवा लाद्यांचे (Tiles) सर्वोत्तम काम आम्ही फक्त राजस्थानी ‘कडियां’कडे (गवंडी) सोपवत होतो. उत्तम कारागिरी आणि तुफान वेग ही त्यांची खासियत. शेखावतीतल्या मंडवाला गेल्यावर मला त्यांचे मूळ सापडलं.

शेखावती हवेल्या रंगवणारी हीच ती जमात. जास्त करून जयपूरकडून आलेली. मागच्या जोधपूरवरच्या एका लेखात मी जोधपूरच्या फूल महालाचा उल्लेख केलेला आठवतो? फुलांची अफलातून सुंदर चित्रकला आहे, ती या जयपूरच्या गवंडय़ांची. 1883 साली टी. एस. हेण्डले नावाच्या एका ब्रिटिश लेखकाने तो फूल महाल पाहिल्यावर लिहिलं होतं. ‘‘The finest Interior, The writer has seen of a painted interior is the Phul Mahal or Flower Palace at Jodhpure. the fifteen years work of a epore artist.” त्या काळी जयपूरचा उच्चार जेपूर करत. म्हणून ते स्पेलिंग. जयपूर ही ‘भारतीय भिंती चित्रा’ची राजधानी होती. 1730 च्या सुमारास पहिल्या बाजीरावाने शनिवारवाडय़ाचे काम पूर्ण केलं. त्यावेळी वाडय़ाच्या आतल्या भिंती सुशोभित करण्यासाठी बाजीरावाने जयपूरच्या कारागिरांनाच बोलावलं होतं. दुर्दैवाने त्यावेळच्या गवंडी-चित्रकारांना लिहिता येत नव्हतं. त्यामुळे पेंटिंगच्या खाली त्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. 19 व्या शतकातली जी पेंटिंग्ज आहेत त्यावर काही ठिकाणी स्वाक्षऱ्या आहेत. कारण तोपर्यंत लिहिता वाचता येणं हळूहळू खालच्या थरापर्यंत झिरपत होतं. जातीय व्यवस्था आपल्या किती अंगात भिनली होती पाहा. 19 व्या शतकाच्या शेवटच्या काळात काही चित्रांवर कारागिराच्या स्वाक्षऱ्या आणि ते चित्र पूर्ण केल्याची तारीख पाहायला मिळते. त्या स्वाक्षऱ्यांबरोबर त्यांनी त्यांच्या शहराचे किंवा गावाचे नाव लिहिलेलं असतंच. पण पुढे ‘जात’सुद्धा लिहिलेली असते. ते हिंदू चित्रकार स्वतःला ‘कुंभार’ म्हणवून घेत. याचा अर्थ कुंभार फक्त मडकी तयार करत नसत. प्लास्टर करत, नक्षीकाम करत आणि पेंटिंगसुद्धा करत. मुस्लिमात जात नसते असं म्हटलं जातं. जातिविरहित समाज वगैरे! पण हिंदुस्थानी मुसलमानांनी थोडीफार जातिव्यवस्था हिंदूंपासून उसनी घेतली होती. जे आपल्या नावापुढे ‘चेजारा’ असं लिहीत. म्हणजे कुंभार. त्यांच्या कलेच्या अनेक कथा ऐकायला मिळतात. मंडवातला एक कलावंत उजव्या आणि डाव्या हाताने एकाच वेळी कृष्णाची दोन चित्रे काढायचा आणि ती पूर्ण झाल्यावर लक्षात यायचं की दोन्ही चित्रात काहीही फरक नाही. एक कालखान नावाचा चित्रकार हुबेहूब चित्रं काढायचा. तो गर्वाने म्हणायचा, ‘‘माझ्याकडे एकच गुणवत्ता नाही. ती म्हणजे या चित्रात प्राण फुंकण्याची.’’ पण त्याची कबुतरं पाहिली की पटतं की ती उडून कुठल्याही क्षणी आपल्या खांद्यावर येऊन बसू शकतील. पण बालूराम या चित्रकाराचे नाव मंडवामध्ये फार कौतुकाने घेतलं जातं. त्याने आधी कुंभाराचं काम केलं आणि मग त्याला पेंटिंगची आवड निर्माण झाली. वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी तो गेला. पण तो तिथला ‘पिकॅसो’ मानला गेला. काही ‘माळी’ जमातीतली मंडळीही पेंटरवाली. त्यांच्या स्वाक्षरीपुढे ‘माळी’ जात लिहिलेली आहे. जातीय बिल्ला मिरवण्याची ही त्या काळची वृत्ती रक्तगट बनून हिंदुस्थानी माणसाच्या शरीरात वावरत होती.

आता हे सर्व कारागीर कुठे आहेत? हा प्रश्न माझ्याप्रमाणे तुमच्याही जिभेवर आला असेल ना? ते बहुतेक आता पुन्हा गवंडी झाले आहेत आणि हिंदुस्थानच्या काही शहरात दिसतील किंवा आखातात. कारण आता हवेल्या कोसळायला आल्या आहेत आणि त्यांना ‘औषधपाणी’ही कोण देत नाही. काही चित्रं आता धुसर व्हायला लागली आहेत. विशेषतः त्यातल्या त्यात जुनी चित्रे. हा फक्त काळाचा महिमा नाही. जुन्या काळातले रंग नंतर आलेल्या जर्मन रंगाएवढे दर्जेदार नव्हते. ही चित्रे काढताना त्या भिंतीवर चढण्यासाठी परांती बांधली जाई. त्यामुळे त्या चित्रांकडे बारकाईने पाहिलं तर आदल्या दिवशी जिथे चित्र संपलं आणि जिथून दुसऱया दिवशी सुरू झालंय ते ‘सांधे’ ओळखता येतात. एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो की ही चित्रे काढताना स्टेन्सिल्सचा वापर केला होता का? पण तिथले गाईड सांगतात की नाही. चित्रं आठवणींतून फ्री हॅण्ड काढली गेलेली आहेत. या चित्रांचे विषय विविध आहेत. धार्मिक पुराण, ऐतिहासिक, रोजच्या आयुष्यातल्या गोष्टी, प्राणी आणि झाडे, कामचित्रं, नकाशे आणि गाव आणि महत्त्वाचं ब्रिटीश, सैनिक, राणी वगैरे वगैरे. पुराणकथा किंवा त्याला आपण ‘फोकटेल्स’ म्हणूया, त्या चितारलेल्या दिसतात. विशेषतः लैला-मजून, हिर-रांझा, सोनी-महिवाल वगैरे.

स्वातंत्र्य चळवळीवर आधारित काही चित्रं मी मंडवात पाहिली. ते चित्र 1940 च्या दशकातलं असावं. बहुदा 1942 च्या नंतर, ‘चले जाव’च्या चळवळीनंतर. कारण चित्र असं होतं, भारतमातेच्या हातात तिरंगा आहे आणि तिचा पाय पाठीवर बॅग असलेल्या इंग्रजावर आहे. त्याच्या चेहऱयावर भयाची भावना आहे. Quit India (चले जाव) लिहिलंय. अर्थात बरोबर महात्माजी आणि पंडित नेहरूंची चित्रं आहेतच.

कामचित्रं बिनधास्तपणे काढलेली दिसतात. म्हणजे ज्या काळात माणसं गुदमरलेले कामजीवन जगत होते त्या काळात चक्क ही कामचित्रं बाहेरच्या भिंतीवर जास्त दिसतात आणि शयनगृहात खूपच कमी. काही ठिकाणी नग्न किंवा अर्धनग्न स्त्री आपलं सौष्ठव दाखवताना दिसते. काही प्रणयचित्रंदेखील आहेत, पण मंडवात 1984 नंतर संस्कृती रक्षकांनी ती पुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आज फार थोडी प्रणयचित्रे तिथे दिसतात.

ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि त्यामुळे झालेला बदल हा त्या चित्रांमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणात दिसतो. त्या काळात ‘आगगाडी’ नवी होती. ती राजस्थानातही आलेली होती. त्यामुळे त्यांची चित्रं दिसतात. एका हवेलीतल्या चित्रात एक ब्रिटिश माणूस फोन करताना पाहता येतो. फोन त्या वेळी नुकताच आला होता. ब्रिटिश पुरुष-स्त्रिया बऱ्याच चित्रात हातात मद्याची बाटली किंवा प्याला घेऊन दाखवलेल्या आहेत. कॅमेऱयाने फोटो काढणारी स्त्री, मिलिट्रीच्या वेषातले सुभाषचंद्र बोस ही चित्रे कलात्मकदृष्टय़ा फार वरच्या दर्जाची नाहीत. पण कलाकारांना उपलब्ध असणारे साहित्य, रंग, वेळ याचा विचार केला तर तो एक ठेवा नक्की आहे, जो श्रीमंत बनियांनी वापरायलाच हवा.

[email protected]