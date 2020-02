दिल्ली निकालानंतर राजदीप देसाईंचा स्टुडिओतच डान्स, टीव्ही पत्रकारांमध्ये जुंपली

सोशल मीडियावर ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत राजदीप सरदेसाई हे आपल्या सहकाऱ्यासह टीव्ही स्टुडिओतच ठेका धरताना दिसले. ‘आप’च्या विजयाच्या आनंदात राजदीप डान्स करताहेत असे लिहित अनेकांनी हा व्हिडीओ आपल्या सोशल हँडलवरून पोस्ट केला आहे. यावर पत्रकार आमिश देवगन यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधत त्यांच्या पत्रकारितेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आमिश यांनी केलेली टीका मात्र त्यांच्याच अंगाशी आली असून नेटकऱ्यांनी त्यांनाच ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही पत्रकारांच्या बाजूने त्यांचे चाहते बाजू मांडताना दिसत आहे.

राजदीप यांच्या या व्हिडीओवर आमिश यांनी लिहिले आहे की, ‘डान्सचे आयोजन सेक्युलर / न्युट्रल पत्रकाराद्वारे करण्यात येत आहे आणि हे पत्रकारितेवर बोलण्याचे धाडस करतात. यातून त्यांची 30 वर्षांची मानसिकता दिसते आहे’. राजदीप यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘हो सर, माझ्या रॉकस्टार पोलस्टारसाठी आम्ही नाचून आनंदोत्सव साजरा करत आहोत. पुढल्यावेळी आम्ही गाणं देखील गाऊ. तुम्ही पत्रकारितेच्या नावावर घोर अपमान करतात आणि तुमच्या मास्टरच्या आवाजावर गातात आणि नाचतात. द्वेष देखील पसरवतात’, असं राजदीप यांनी उत्तर दिलं आहे.

Yes sir, my rock star pollster gets it bang on and we do a celebratory dance! Next time he will sing too. You on the other hand are an utter disgrace to what passes off as journalism and sing and dance to your Master’s voice. And spread hate. Good luck https://t.co/W1nKSj04qe

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) February 11, 2020