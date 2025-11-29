राजेश अगरवाल मुख्य सचिव

1 डिसेंबरपासून राज्याच्या मुख्य सचिवपदाची धुरा राजेश अगरवाल यांच्या खांद्यावर येणार आहे. विद्यमान मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना हे 30 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.

30 जून 2025 रोजी राजेश कुमार मीना यांची महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी येणारे राजेश अगरवाल 1989 बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. याआधी त्यांच्याकडे पेंद्र सरकारच्या दिव्यांग खात्याच्या सचिवपदाची जबाबदारी होती. उत्तम प्रशासक म्हणून ओळख असलेल्या अगरवाल यांचा प्रशासनात अद्ययावत तंत्रज्ञान, वित्तीय सुधारणा यांचा यशस्वीपणे वापर करण्यात हातखंडा आहे. यापूर्वी त्यांनी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त आणि अकोला व जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणूनही काम केले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला चालना देण्यात त्यांचा हातभार महत्त्वाचा मानला जातो.

