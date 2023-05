Lal Salaam – रजनीकांत यांचा ‘लाल सलाम’ धुमाकूळ घालणार, चित्रपटाचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

सुपरस्टार रजनीकांत यंदा मोठा धमाका करणार आहेत. नुकताच त्यांच्या ‘जेलर’ सिनेमाचा फर्स्ट लूक समोर आला, जो पाहून चाहते अवाक झाले आहेत. मात्र एवढेच नाही तर आता चाहत्यांच्या आनंदात आणखीनच वाढ करणारी बातमी म्हणजे रजनीकांत यावर्षी एक नव्हे तर दोन सिनेमांमध्ये दिसणार आहेत. ‘जेलर’नंतर आता रजनीकांत यांचा ‘लाल सलाम’ धूमाकूळ घालणार. सिनेमाचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे.

सुपरस्टार रजनीकांत यांचा आजही चाहता वर्ग मोठा आहे. ‘जेलर’नंतर आता रजनीकांत यांचा ‘लाल सलाम’ धूमाकूळ घालणार आहे. सिनेमाचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. हा लूक पाहिल्यानंतर चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. या सिनेमाचे दिग्दर्शन रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्या रजनीकांत करणार आहे. ऐश्वर्या आठ वर्षानंतर पुन्हा एकदा दिग्दर्शकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. नुकतेच तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपले वडिल, रजनीकांच यांचे ‘लाल सलाम’ सिनेमातील लूक शेअर केला आहे. त्यामध्ये रजनीकांत जी भूमिका साकारतायत त्याचे आयकॉनिक पास्ट कनेक्शनही आहे. वृत्तानुसार, ऐश्वर्याचा हा सिनेमा 90च्या दशकातील मुंबईवर आधारीत आहे. ‘लाल सलाम’च्या कथेमध्ये क्रिकेट खेळ दिसणार आहे. तामिळ स्टार विष्णु विशाल आणि विक्रांत हे या सिनेमात महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. विष्णु स्वत: एक क्रिकेटर होता आणि सिनेमात क्रिकेटरच्या एका रोलसाठी त्यांने प्रचंड मेहनत घेतली आहे.

Everyone’s favourite BHAI is back in Mumbai Make way for #Thalaivar SuperStar #Rajinikanth as #MoideenBhai in #LalSalaam

रजनीकांतच्या या पोस्टरमध्ये काही वर्तमानपत्रांची कात्रणे दिसत आहेत. ज्यावर मुंबईत दंगल होण्याच्या बातम्या दिसत आहेत. अनेक रिपोर्ट्स सांगतात की, सिनेमात रजनीकांत मुंबईच्या एक डॉनची भूमिका साकारणार आहेत. रजनीकांत यांचे ‘लाल सलाम’मध्ये स्पेशल अपियरेंस असणार आहे, मात्र एका मुलाखतीत बोलताना विष्णुने सांगितले की, सिनेमात रजनीकांत यांचा 3-4 वाला कमियो नाही आहे. त्यांचा या कथानकात महत्वाचा रोल असणार आहे. ऐश्वर्याने रजनीकांतचे लूक शेअर करत लिहीलेय की, ‘मोईदीन भाई आ चुके है’. ‘लाल सलाम’च्या फर्स्ट लूकमध्ये रजनीकांतने शेरवानीसोबत पायजमा घातला आहे आणि त्यांच्या डोक्यावर लाल टोपी आहे. 1995 मध्ये आलेला ‘बाश्शा’ (बादशाह) हा रजनीकांतच्या सर्वात प्रतिष्ठित सिनेमांपैकी एक आहे. या सिनेमात त्याने मुंबईच्या डॉनची भूमिका साकारली होती. चित्रपटातील रजनीकांतच्या व्यक्तिरेखेचे ​​नाव ‘माणिक’ असे होते, पण त्याचा मृत मित्र अन्वर बश्शा याच्या स्मरणार्थ तो त्याचे नावही स्वत:चे म्हणून घेतो. 28 वर्षांपूर्वी आलेला हा चित्रपट रजनीकांतच्या कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी सिनेमांपैकी एक होता.

#LalSalaam to everyone out there!

We are extremely delighted to announce our next project, with the one & only Superstar @rajinikanth in a special appearance!

Directed by @ash_rajinikanth

Starring @TheVishnuVishal & @vikranth_offl in the leads

Music by @arrahman pic.twitter.com/aYlxiXHodZ

— Lyca Productions (@LycaProductions) November 5, 2022