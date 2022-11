राजीव गांधी हत्या प्रकरण – नलिनीसह 5 आरोपींची तब्बल 3 दशकानंतर तुरुंगातून सुटका

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सर्व सहा दोषींची सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिली होते. त्यानुसार आज एस. नलिनी श्रीहरन, तिचा पती मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन संथन, रॉबर्ट पायास, जयकुमार यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. तब्बल तीन दशकानंतर हे आरोपी तुरुंगाबाहेर आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियानी आनंद व्यक्त केला. तर या प्रकरणातील सातवा आरोपी ए. जी. पेरारिवालन याची याआधीच सुटका केली आहे.

Vellore, Tamil Nadu | Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi released from Vellore Jail. pic.twitter.com/SV6JzO62ft

तुरुंगातून सुटका होताच नलिनी हिने तमिळनाडूच्या लोकांचे आभार मानले. 32 वर्ष मला साथ देणाऱ्या तमिळनाडूच्या लोकांचे आभार. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारचेही खुप धन्यवाद. इतर बाबींवर मी उद्या चेन्नईमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलेल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकीलही उपस्थित असतील, अशी माहिती नलिनीने दिली.

दरम्यान, नलिनीची सुटका झाल्याने तिच्या कुटुंबियांनीही आनंद व्यक्त केला. तिच्या भावाने नलिनी आता इतरांप्रमाणे सामान्य आयुष्य जगेल असे म्हटले. तसेच आगामी काळात मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही नलिनीच्या भावाने सांगितले.

I am thankful to the people of Tamil Nadu who supported me for 32 years. I thank both, the State and Union Government. I will speak about the rest in Chennai tomorrow during Press Meet. Supreme Court lawyers will also speak tomorrow: Nalini Sriharan pic.twitter.com/Y7ZppeUNOK

