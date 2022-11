राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची सुटका करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, काँग्रेसची तीव्र नाराजी

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषींची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार आणि रॉबर्ट पॉयस सहा आरोपींवर अन्य कोणता गुन्हा नसल्यास त्यांची सुटककरा असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणातील दोषी नलिनी श्रीहरन आणि पी. रविचंद्रन यांची तुरुंगामधून सुटका होणार आहे. याआधी 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील आणखी एक दोषी पेरारिवलनला सोडण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणातील उर्वरित दोषींनीही याच आदेशाचा हवाला देत न्यायालयाकडून सुटकेची मागणी केली होती.

आज सर्वोच्च न्यायमूर्ती आर. एस. गवई आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राजीव गांधी हत्या प्रकरणात नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, आणि रॉबर्ट पॉयस यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. तामिळनाडू सरकारने या दोषींच्या सुटकेसाठी राज्यपालांकडे शिफारस पाठवली होती, पण राज्यपालांनी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पेरारिवलन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना राज्य सरकारची शिफारस मान्य करण्यास बांधील असल्याचे सांगितले.

दोषींच्या सुटकेबाबत निर्णय घेण्यास राज्यपालांकडून अवास्तव विलंब झाला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 अन्वये देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून पेरारिवलन यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. पेरारिवलन प्रकरणात दिलेला आदेश इतर दोषींनाही लागू असल्याचे सांगत न्यायालयाने इतरांना तात्काळ सोडण्याचे निर्देश दिले.

SC’s decision to free remaining killers of former PM Rajiv Gandhi is unacceptable & completely erroneous. Congress criticises it & finds it wholly untenable. Unfortunate that SC not acted in consonance with spirit of India:Jairam Ramesh, Gen Secy in-charge Communications,Congress https://t.co/17IvZtN8dm pic.twitter.com/R1JrX0LAqY

— ANI (@ANI) November 11, 2022