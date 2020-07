राजीव गांधी फाउंडेशनसह 3 संस्थांच्या चौकशीचे आदेश, भाजप सूडाचे राजकारण करत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या 3 संस्थांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ झाली असून या निर्णयामुळे भाजप-काँग्रेस आमनेसामने आले आहे. भाजपकडून सुडाचे राजकारण होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी हे आदेश जारी केले आहेत. राजीव गांधी फाउंडेशनवर झालेल्या आरोपानंतर पीएमएलए, आयकर कायदा आणि एफसीआरएच्या विविध कायदेशीर तरतुदींच्या उल्लंघनाची चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी एक आंतर-मंत्री समिती तयार करण्यात आली आहे. चौकशी समितीचे प्रमुख ईडीचे विशेष संचालक करतील. याद्वारे या तिन्ही संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केले अथवा नाही याचा तपास केला जाणार आहे.

हिंदुस्थान आणि चीनचे सैन्य लदाखमधील गलवान खोऱ्यात समोरासमोर आल्यापासून काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी मोदी सरकारवर तोफ डागत आहेत. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत असताना भाजपने राजीव गांधी फाउंडेशनला चिनी दूतावासाकडून फंड मिळाला असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या संस्थांची चौकशी केली जाणार आहे.

MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.

Spl. Dir of ED will head the committee.

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020