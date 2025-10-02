कुठलीही आगळीक केल्यास पाकिस्तानचा इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलू, सर क्रीकवरून राजनाथ सिंहांचा गर्भीत इशारा

सामना ऑनलाईन
|

देशात दसऱ्याचा उत्सव सुरू असताना दुसरीकडे पाकिस्तानच्या कुरघोड्या सुरू आहेत. सर क्रीक भागाला लागून असलेल्या परिसरात पाकिस्तानने सैन्याच्या वास्तूंवर भर दिला आहे. यावरून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला गर्भीत इशारा दिला आहे. सर क्रीक भागात पाकिस्तानने कुठल्याही प्रकारची आगळीक केली तर असे निर्णायक उत्तर मिळेल की इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलतील, असा इशारा राजनाथ सिंह यांनी दिला आहे. राजनाथ सिंह आज गुजरात दौऱ्यावर आहेत. भूजमध्ये विजयादशमी साजरी करत शस्त्र पूजन केले. त्यानंतर कच्चमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला.

पाकिस्तानच्या हेतूंबद्दल शंका येणे स्वाभाविक आहे, कारण त्याच्या अलीकडील कृतींवरून सर क्रीक भागात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. हिंदुस्थानचे लष्कर आणि बीएसएफ संयुक्तपणे आणि सतर्कतेने देशाच्या सीमांचे रक्षण करत आहेत. पाकिस्तानने सर क्रीक परिसरात कुठलीही आगळीक केली तर त्याला असे निर्णायक उत्तर मिळेल की, त्यामुळे इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलून जाईल, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला १९६५ च्या युद्धाची आठवण करून दिली. हिंदुस्थानच्या लष्कराने लाहोरपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता दाखवून दिली होती. आज २०२५ मध्ये पाकिस्तानने हे विसरू नये की, कराचीला जाणारा एक मार्ग या खाडीतून जातो, असे राजनाथ सिंह यांनी ठणकावले. सर क्रीकचा भाग हा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. तेथील कोणत्याही लष्करी तणावाचा परिणाम केवळ हिंदुस्थान-पाकिस्तान संबंधांवरच होणार नाही तर हिंदी महासागरमधील अस्थिरता वाढवू शकतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उज्जैनमध्ये देवी विसर्जनादरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉली नदीत पडली, 3 जण बेपत्ता

क्रूरतेचा कळस; नोकरी वाचवण्यासाठी शिक्षिकानं नवजात बाळाला जिवंत गाडलं, धक्कादायक कारण आलं समोर…

हिंदुस्थानसाठी लोकशाहीवरील हल्ला सर्वात मोठा धोका! कोलंबियातून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर निशाणा

शारदीय नवरात्र महोत्सव 2025 – तुळजापुरात सीमोल्लंघन सोहळा उत्साहात संपन्न

जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आणि चिंपांझी तज्ञ जेन गुडॉल यांचे 91 व्या वर्षी निधन

मुनव्वर फारुखीला संपविण्याचा होता प्लॅन, दिल्ली पोलिसांनी दोघांच्या मुसक्या आवळल्या

आम्ही तुमचा काळ ठरणार आहोत; POK मध्ये शहाबाज शरीफ सरकारविरोधात असंतोष उफाळला

IND vs WI Test – सिराज-बुमराहची भेदक गोलंदाजी, वेस्ट इंडिजचा संघ 162 धावांमध्ये गारद

सोयाबीन खरेदीसाठी ट्रम्प पुन्हा दबावनीती वापरणार; लवकरच घेणार चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट