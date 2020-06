राजस्थानमध्ये बाबा रामदेवच्या कोरोना औषधांवर बंदी, औषध विकल्यास कारवाई

बाबा रामदेव यांनी कोरोनावर औषध बनवल्याचा दावा करत औषध लॉन्चही केले होते. पण बाबा रामदेव यांनी सर्दी खोकल्याचे औषध सांगून कोरोनाचे औषध बनवले असे उत्तराखंडच्या सरकारने म्हटले आहे. राजस्थान सरकारनेही या औषधांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रातही पतंजलीच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

रामदेव बाबांची कमाल, सर्दी खोकल्याचे औषध सांगून बनवले कोरोनाचे औषध

राजस्थानमध्ये कोणीही जर बाबा रामदेवचे औषध विकले तर त्यावर कारवाई केली जाईल असे राजस्थानचे आरोग्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा यांनी म्हटले आहे. बाबा रामदेव यांनी कोरोना औषध बनवण्यासाठी सरकारकडून कुठलीच परवानगी घेतली नसल्याचेही शर्मा यांनी सांगितले.

पतंजलीच्या कोरोनील औषधाच्या विक्रीस महाराष्ट्रात परवानगी नाही

शर्मा म्हणाले की राज्य सरकारने कुणालाही औषधांची चाचणी करण्यासाठी परवानगी दिली नव्हती. तसेच अशा प्रकारची कोणी परवानगी मागितलीही नव्हती. ज्यांनी कोणी अशा प्रकारे चाचणी केली असेल त्यांच्यावर सक्त कारवाई होईल असे डॉ. शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.

आयुर्वेदिक औषधांमुळे रोगप्रतिकारक शक्ति वाढते. पण हे औषध कोरोनावरील औषध म्हणून विकचे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजस्थान सरकार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि इंडियन मेडिकल रीसर्चने दिलेल्या सूचनेनुसार कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे मंत्री डॉ. शर्मा यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही राज्यात पंतजलीच्या कोरोना औषधांवर बंदी घातली आहे.

The National Institute of Medical Sciences, Jaipur will find out whether clinical trials of @PypAyurved‘s ‘Coronil’ were done at all. An abundant warning to @yogrishiramdev that Maharashtra won’t allow sale of spurious medicines. #MaharashtraGovtCares#NoPlayingWithLives

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) June 24, 2020