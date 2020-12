नो कोरोना, गो कोरोना; रामदास आठवले यांचा नवीन नारा

कोरोना जाण्यासाठी रामदास आठवले यांनी गो कोरोना, कोरोना गो असा नारा दिला होता. आता कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन सापडल्यानंतर आठवले यांनी नो कोरोना गो कोरोना असा नारा दिला आहे.

Earlier I gave the slogan ‘Go Corona, Corona Go’ and now corona is going. For the new coronavirus strain, I give the slogan of ‘No Corona, Corona No’: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/ND2RQA7gAY

